«Число метастаз уменьшилось»: жених Лерчек заявил об улучшении ее состояния

Сквиччиарини: у проходящей химиотерапию Лерчек уменьшилось количество метастаз

Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), аргентинский танцор Луис Сквиччиарини отреагировал на нападки со стороны скептиков, которые обсуждают состояние его невесты. Он заявил, что состояние девушки улучшается. Об этом написало издание StarHit.

По его словам, Лерчек может посещать тренажерные залы благодаря тому, что после операции на поврежденном позвонке у нее сократилось количество метастазов, и кости стали более здоровыми.

Партнер блогера также отметил, что тренировку Валерии в фитнес-клубе, которая вызвала обсуждения в социальных сетях, одобрили медики. Теперь ей разрешены не только физические нагрузки, но и танцы, пояснил мужчина.

При этом он не в первый раз отмечал, что активные действия Чекалиной не вредят ей. До этого Сквиччиарини говорил, что блогер продолжает сталкиваться с дискомфором и побочными эффектами после химиотерапии.

Ранее Чекулину и Сквиччиарини заметили в спортивном зале. Пару запечатлела и распространила кадры в интернете одна из посетительниц заведения. После жалобы блогера руководство лишило девушку дорогостоящего абонемента.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.