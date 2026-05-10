Россиян ждут новые волны блокировок в зарубежных нейросетях

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Американские разработчики ведут поиски аккаунтов из неподдерживаемых регионов.

Почему россиян продолжают блокировать в нейросетях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Специалист по ИИ Пономаренко: Claude, ChatGPT и Gemini будут блокировать россиян

Пользователи из России могут столкнуться с новыми блокировками в нейросетях Claude, ChatGPT и Gemini. Об этом РИА Новости сообщил директор по экспериментальным продуктам Центра компетенций по искусственному интеллекту (ИИ) MWS AI Сергей Пономаренко. По его словам, ряд компаний в США продолжает выискивать аккаунты из неподдерживаемых регионов.

«Американские компании-разработчики ИИ Anthropic, OpenAI и Google активно применяют инструменты выявления пользователей из неподдерживаемого региона и будут дальше совершенствовать их, поэтому россиян ждут новые волны блокировок в Claude, ChatGPT и Gemini», — сказал эксперт.

Пономаренко отметил, что ограничение доступа к перечисленным сервисам может произойти внезапно. Особенно часто это происходит с крупными проектами и компаниями, когда система замечает признаки корпоративного использования ресурса на территории России. Разработчики находят регион по IP-адресу и анализируют поведение аккаунта: чем чаще пользователи входят и выходят, применяют VPN или прокси-серверы, чем больше запросов, тем больше шансов быть замеченным.

Базы данных создателей нейронок которые обновляются не мгновенно, и из-за задержек российский адрес может некоторое время восприниматься системой как европейский, и сервис будет работать, но после планового обновления засветится и попадет под санкции. По словам специалиста, вместе с аккаунтом юзер рискует потерять и всю сохраненную информацию. Чтобы защитить ее, организациям стоит пользоваться ИИ-модели в закрытом контуре на собственной инфраструктуре.

Ранее, писал 5-tv.ru, основатель Telegram Павел Дуров обвинил мессенджер WhatsApp* в обмане пользователей из-за опции «сквозное шифрование по умолчанию». Он заявил, что большая часть переписок на самом деле не защищена, и около 95% личных сообщений оказываются в резервных копиях на серверах Apple и Google без шифров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:58
«Аморальное нападение»: Дуров о расследовании в отношении Маска
9:42
В Германии во время празднования Дня Победы полиция задержала 43 человека
9:25
Россиян ждут новые волны блокировок в зарубежных нейросетях
9:09
«Число метастаз уменьшилось»: жених Лерчек заявил об улучшении ее состояния
8:55
Как честные и ответственные люди сами загоняют себя в долги: три типичные ошибки
8:36
Экономист рассказала, когда россиянам проиндексируют пенсии

Сейчас читают

Мир может оказаться на грани катастрофы из-за Антарктиды
«Священная война» над Красной площадью: как прошел парад Победы в Москве
Всего 15 минут в день: найден легкий способ снизить стресс и улучшить работу мозга
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео