Россиян ждут новые волны блокировок в зарубежных нейросетях

Специалист по ИИ Пономаренко: Claude, ChatGPT и Gemini будут блокировать россиян

Пользователи из России могут столкнуться с новыми блокировками в нейросетях Claude, ChatGPT и Gemini. Об этом РИА Новости сообщил директор по экспериментальным продуктам Центра компетенций по искусственному интеллекту (ИИ) MWS AI Сергей Пономаренко. По его словам, ряд компаний в США продолжает выискивать аккаунты из неподдерживаемых регионов.

«Американские компании-разработчики ИИ Anthropic, OpenAI и Google активно применяют инструменты выявления пользователей из неподдерживаемого региона и будут дальше совершенствовать их, поэтому россиян ждут новые волны блокировок в Claude, ChatGPT и Gemini», — сказал эксперт.

Пономаренко отметил, что ограничение доступа к перечисленным сервисам может произойти внезапно. Особенно часто это происходит с крупными проектами и компаниями, когда система замечает признаки корпоративного использования ресурса на территории России. Разработчики находят регион по IP-адресу и анализируют поведение аккаунта: чем чаще пользователи входят и выходят, применяют VPN или прокси-серверы, чем больше запросов, тем больше шансов быть замеченным.

Базы данных создателей нейронок которые обновляются не мгновенно, и из-за задержек российский адрес может некоторое время восприниматься системой как европейский, и сервис будет работать, но после планового обновления засветится и попадет под санкции. По словам специалиста, вместе с аккаунтом юзер рискует потерять и всю сохраненную информацию. Чтобы защитить ее, организациям стоит пользоваться ИИ-модели в закрытом контуре на собственной инфраструктуре.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.