В Турции полиции выдали ордер на арест Ханде Эрчел и ее экс-возлюбленного

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

В списке фигурантов дела числятся 14 представителей шоу-бизнеса.

За что хотят арестовать Ханде Эрчел: турецкое расследование

Фото: © Getty Images/Andreas Rentz

Турецкая прокуратура выдала ордер на арест известной актрисы Ханде Эрчел и ее экс-возлюбленного, бизнесмена Хакана Сабанджи, в рамках масштабной антинаркотической операции «Рассвет». В списке фигурантов оказались еще 14 знаменитостей. Об этом сообщило издание Turkiye Today.

Что произошло

Стамбульская прокуратура продолжает расследование в отношении турецких звезд по подозрению в хранении и употреблении наркотических веществ.

Днем ранее, 24 марта, были выданы ордера на задержание 16 человек, среди которых — 14 представителей шоу-бизнеса.

Кто попал в список

В списке фигурантов оказались известные имена:

  • экс-президент футбольного клуба «Бешикташа» Фикрет Орман,
  • экс-президент футбольного клуба «Галатасарая» Бурак Эльмас,
  • братья Хакан и Керим Сабанджи из влиятельной семьи Сабанджи,
  • актриса Ханде Эрчел,
  • модели Дидем Сойдан и Гюзиде Дюран.

Почему Ханде Эрчел не задержана

Пока Хандре Эрчел не задержана. Сообщается, что на момент проведения операции актриса находилась за границей.

Однако, по информации источников, ее задержание произойдет сразу по возвращении в Турцию — в аэропорту.

Ее бывший возлюбленный Хакан Сабанджи, с которым они расстались в августе 2025 года после трех лет отношений, также проходит фигурантом.

Расследование

В заявлении прокуратуры Стамбула подчеркивается, что расследование направлено на защиту общественной морали и семейных устоев.

Дело ведется по нескольким статьям, включая производство и торговлю наркотиками, хранение запрещенных веществ для личного употребления, а также организацию их потребления.

