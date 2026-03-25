Страшная «Свобода»: как клиника в Кемерове калечила пациентов с зависимостями

В Кемерове оперативники сейчас проверяют сеть частных клиник, где во время лечения от алкоголизма и наркозависимости погиб пациент. По версии следствия, больным, даже несовершеннолетним, вводили психотропные препараты. При этом никакой лицензии на них не было. А часть лекарств и вовсе могла использоваться для незаконного сбыта. Как медикам удавалось много лет скрывать такие методы лечения — разбиралась корреспондент «Известий» Анастасия Раздобарина.

Кемерово. Частная клиника «Свобода». Оперативники в бронежилетах и с оружием проводят обыск. Сотрудники лечебницы подписывают документы в наручниках. Специалисты достают жесткий диск из ноутбука. На полках в больнице — психотропные вещества, приобретенные без лицензии.

«В помещении ООО «Клиника «Свобода» будет произведен обыск», — объявляют оперативники.

Бывшего главврача и директора филиала сети клиник обвиняют в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконном обороте психотропных веществ. Те, кто по призванию должны были помогать людям, калечили их. Травили и доводили до смерти пациентов за большие деньги.

«Препарат, который вводит в сон, не имел права находиться в клинике. Рецепт брался, писался на любого пациента. Никто это не перепроверяет. Шли, конечно, как цыганщина, на любые ухищрения», — рассказала бывшая сотрудница клиники.

Клиника пользовалась доверием пациентов, которое завоевывала за счет рекламы. Амбассадором больницы был скандально известный рэпер Гуф. Он сам проходил там лечение.

«Это была клиника „Свобода“. Мы до сих пор с ними общаемся, и я хочу, чтобы все рехабы были именно с таким подходом к пациентам», — говорил ранее Алексей Долматов (Гуф).

После новости о задержании сотрудников «Свободы» рэпер заявил, что больше не имеет к ней никакого отношения.

«В связи с появившейся в СМИ информацией о клинике „Свобода“ я официально заявляю о прекращении любых отношений с данной организацией. Я в шоке от того, что там происходит», — написал Гуф в соцсетях.

Известно, что из-за действий врачей в клинике погиб 37-летний пациент. Еще одному после курса в «Свободе» потребовалось лечение в отделении острых отравлений. Всего директор клиники заключил 11 договоров на оказание услуг с использованием психотропов.

Дать интервью журналистам согласилась бывшая сотрудница клиники. Она уволилась оттуда, когда узнала, что нужно не помогать пациентам, а разорять их. Медик прячет лицо — боится последствий, которые могут возникнуть после ее правды.

«Самое главное — это было раскрутить. Хотя бы на сутки минимум пациента загнать в клинику. Делали вид продажники, которые не имеют никакого отношения к медицине, что он читает пленку. Говорил заученными фразами, что там совсем все печально, совсем все плохо. И надо срочно стационар, иначе вы здесь погибнете», — рассказала бывшая сотрудница.

В ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения. Вероятнее всего, они отправятся в СИЗО. А следователи продолжат устанавливать потерпевших и всех причастных к обману клиентов.

