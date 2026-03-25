Экспортный потенциал: в Volga объяснили написание названия бренда латиницей

Евгения Алешина
Глава бренда рассказала о планах компании.

Почему бренд авто Волга пишет название латиницей

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Глава Volga Фадеева: автомобили бренда отправятся на экспорт

Одной из причин, почему название возрожденного автомобильного бренда Volga написано латиницей, является намерение реализовывать экспортный потенциал компании — это заложено в стратегию развития проекта. Об этом рассказала глава бренда Volga Татьяна Фадеева, передает «Авто Mail».

«Мы будем двигаться поэтапно, шаг за шагом. Для начала необходимо провести качественную работу на российском рынке, дальше будем двигаться в ближайшие страны, которые знают и ценят бренд и будут готовы сотрудничать», — сказала топ-менеджер.

Автомобили «Волга» раньше экспортировались на другие рынки, и их хорошо знают за рубежом, напоминает Фадеева. В первую очередь экспортировать модели Volga планируется в страны СНГ.

Компания в данный момент старается локализировать те компоненты автомобилей, которые можно быстро интегрировать в продукт в рамках доступных индустрии решений. Например, диски, шины, батареи, стекла, телематику и мультимедиа.

После этого, по словам Фадеевой, начнется организация производства более крупных компонентов. Также компания будет внедрять свои инженерные решения. В будущем Volga представит собственный модельный ряд, и автомобили будут достаточно сильно отличаться. В том числе с точки зрения экстерьера и интерьера.

