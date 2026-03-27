ФСБ задержала вице-мэра администрации Сочи и двух его коллег

Также задержаны директор правового департамента и глава земконтроля.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали троих чиновников администрации Сочи, включая вице-мэра. Об этом ТАСС сообщили правоохранительные органы.

Задержаны заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земконтроля Аслан Ачмизов. Операцию, другие подробности которой не раскрываются, провели служащие УФСБ России по Краснодарскому краю.

Ранее ФСБ задержали министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова по подозрению в мошенничестве. Об этом эксклюзивно сообщал 5-tv.ru.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения.

Следователи предполагают, что факты хищения могли быть связаны с использованием бюджета, выделенного на развитие медицины в регионе. В собственности Филиппова и его близких родственников обнаружили 57 объектов недвижимости суммарной рыночной стоимостью более миллиарда рублей.

