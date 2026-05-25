«Просто живу эту жизнь»: свободная Самойлова покоряет Канны в роскошных нарядах

Платья переливаются в лучах, мерцают и немного напоминают блеск рыбьей чешуи.

Зачем Оксана Самойлова приехала в Канны

Оксана Самойлова посетила 79-й Международный Каннский кинофестиваль

Модель и блогер Оксана Самойлова, получив заветную свободу, поспешила прогуляться по Лазурном Берегу до закрытия 79-го Каннского кинофестиваля. Фото с роскошными формами в гламурных платьях она опубликовала в социальных сетях.

Экс-супруга рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн. — Примю. ред.) не пропускает светских мероприятий любого уровня. Канны — еще одна заветная локация, где можно смело вильнуть бедром перед мужской аудиторией, завести связи с нужными людьми, да и просто насладиться атмосферой роскоши с ароматом морского бриза.

«Просто живу эту жизнь и не отказываюсь ни от каких возможностей. Классный опыт — побывать на Каннском кинофестивале. Это красивые люди, классная атмосфера, много интересного, много знакомств с людьми со всего мира из разных индустрий», — подписала пост Самойлова.

Покорять французские берега звезда соцсетей решила золотым и серебристым нарядами. Они переливаются в лучах, мерцают и немного напоминают блеск рыбьей чешуи. Оба наряда в пол и с приталенным силуэтом. Конечно, не обошлось без глубоких декольте до талии, демонстрирующего пышный бюст многодетной мамы.

Многие поклонники модели оставили восторженные комментарии под ее постом, называя ее красоткой и русской Анджелиной Джоли.

Другие же с удивлением и неприязнью восприняли ее образ счастливой, без отягощений всякого рода, девушки.

«Неужели Джиган запрещал посещать подобные мероприятия? Мне кажется, все то же самое можно было делать и в браке с ним», — писали подписчики.

Но Оксана оставила подобные комментарии без внимания, молча и без выяснений демонстрируя всем, что наслаждается жизнью во всех ее проявлениях.

Ранее рассказал 5-tv.ru, Оксана Самойлова решила заделаться рэпером, и не боиться конкуренции с бывшим мужем. Блогер уверена, что ей не нужна поддержка именитых исполнителей — и так выстрелит.

