Нефть в Козероге: на фондовом рынке стали популярны прогнозы по Таро

На фондовом рынке стали популярны прогнозы по Таро

Карты Таро и ретроградный Меркурий теперь определяют инвестиционную стратегию.

В России астрологи массово продают «денежные расклады», советуют покупать акции по звездам и обещают раскрыть «энергию прибыльного портфеля».

Как выяснили «Известия», эзотерика добралась до крупных платформ. В одной из соцсетей для трейдеров, например, публикуют «астрологические индикаторы» — где движение акций и криптовалют объясняют солнечными циклами, затмениями и положением планет.

Регулярно появляются «финансовые гороскопы» и таро-прогнозы для инвесторов. Эксперты считают, что главная причина популярности подобных практик — растущая неопределенность на рынках.

В Банке России такие «мистические» инвест-советы назвали рискованными.

