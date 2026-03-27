Из экипировки только круг: мужчина ежедневно плавал голым в реке

Диана Кулманакова
Прохожие просили его прекратить перфомансы, но не могли от них оторваться.

Фото: www.globallookpress.com/Zhang Duan

SOHU: мужчина каждый день плавал голым в реке и привлек внимание полиции

В Китае мужчина на протяжении целого месяца практиковал заплывы в обнаженном виде в реке недалеко от моста Сюйхао. За перфомансом наблюдали прохожие, пока его не задержала полиция. Об этом сообщает SOHU.

Свидетели хулиганства зафиксировали действия мужчины средних лет на видео. На кадрах заметно, что из всей экипировки на пловце присутствует исключительно спасательный круг.

Очевидцы выразили крайнее недовольство. Они отметили, что подобные действия могли увидеть несовершеннолетние. Автор видеозаписи призвала мужчину соблюдать этические нормы.

Ситуация уже привлекла внимание правоохранительных органов и юристов. Несмотря на то, что в полицию районов Цинцзян и Суцзи официальных заявлений пока не поступало, сотрудники ведомства пообещали провести проверку.

Адвокат Тань Миньтао пояснил, что такие действия квалифицируются как нарушение общественной безопасности. Согласно законодательству, умышленное обнажение в публичных местах карается предупреждением или штрафом до 500 юаней (около шести тысяч рублей). При отягчающих обстоятельствах нарушителю грозит административный арест на срок от пяти до десяти суток.

Юрист подчеркнул, что открытые водоемы являются общественными пространствами, а регулярные нарушения в течение месяца могут быть признаны грубым нарушением порядка.

