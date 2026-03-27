Женщина осталась без дома и сбережений из-за «успешного застройщика»

Daily Mail: женщина осталась без дома и сбережений из-за альфонса-мошенника

В Великобритании женщина осталась без дома и сбережений из-за мошенника Дэвида Кумбса. Об этом сообщает Daily Mail

Пострадавшая рассказала, что познакомилась с преступником через подругу, когда та находилась в больнице. Кумбс выдавал себя за успешного застройщика и предложил женщине арендовать жилье, взяв залог в размере 500 фунтов стерлингов (около 55 тысяч рублей. — Прим. ред.). В итоге пострадавшая с двумя сыновьями осталась на улице без денег и крыши над головой.

Среди других жертв афериста числятся пожилые люди и пациентка психиатрического отделения, которую он также лишил сбережений.

По словам обманутой, мошенник умело втирается в доверие к одиноким и уязвимым людям, используя их нужды в корыстных целях. За свою преступную деятельность он обманул десятки женщин.

Пострадавшая заявила, что преступник, известный как «мошенник-Казанова», неизбежно вернется к своей деятельности после освобождения. По ее словам, он считает себя неуязвимым.

«Вы — мошенник, который использует людей, когда может, невзирая на последствия для них», — подчеркнул судья в ходе заседания.

Кумбс, которому сейчас 60 лет, имеет в своем послужном списке 23 судимости. В 2017 году его приговорили к четырем годам лишения свободы за многочисленные эпизоды мошенничества, однако позже срок был продлен. Это произошло после того, как в 2018 году он нарушил условия досрочного освобождения и через Восточную Европу сбежал в Россию, где скрывался около двух лет. Мошенник утверждал, что в Москве сам стал жертвой обмана со стороны местной женщины по имени Ольга.

