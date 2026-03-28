«Будем рады мальчику»: Юлия Ковальчук о третьем ребенке в семье

|
Лилия Килячкова
Звезда уже 13 лет в браке с певцом Алексеем Чумаковым. Они воспитывают двух девочек, но не против мальчика.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Юлия Ковальчук будет рада, если у них с супругом Алексеем Чумаковым появится третий ребенок. Об этом звезда рассказала на концерте «Звезды Дорожного радио» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Я всегда говорила и говорю, что как Бог даст, конечно же. Если он когда-нибудь решится в нашу женскую компашку <…> Бог решит нас порадовать мальчиком, конечно, мы с огромным удовольствием будем рады. Я в первую очередь», — сказала Юлия.

Певица считает, что дети появляются в нужное время, в нужном месте и у нужных людей. Торопить такие события, по мнению артистки, точно не стоит.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году. В браке у пары родились две дочери — Амелия и Алисия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что беременная актриса Екатерина Шпица появилась на церемонии награждения Премии Художественного театра. Для звезды это будет второй ребенок. Отцом малыша является супруг Екатерины — фитнес-тренер Руслан Панов. Пара сыграла свадьбу совсем недавно, в августе 2025 года.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Последние новости

