The Rolling Stones анонсировали первый за 15 лет студийный альбом

Легендарная группа The Rolling Stones объявила о выходе своего первого за 15 лет оригинального студийного альбома. Кроме родоначальников британского рока Мика Джаггера, Кита Ричардса и Ронни Вуда в записи принимали участие певец Пол Маккартни, Чад Смит из Red Hot Chili Peppers.

В общей истории группы это уже 25-й альбом, а его название дословно можно перевести на русский как «Иностранные языки». Что подразумевали под этой фразой 80-летние рокеры, мы узнаем только после премьеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легендарная электрогитара Black Strat, принадлежавшая экс-фронтмену группы Pink Floyd Дэвиду Гилмору, ушла с молотка за 14 миллионов долларов, что превышает миллиард рублей.

Отмечается, что эта сумма стала абсолютным ценовым рекордом для электрогитар. Инструмент Гилмора более чем вдвое превзошел предыдущее достижение, установленное гитарой Курта Кобейна. Ее в 2020 году приобрели за шесть миллионов долларов, что эквивалентно почти 500 миллионам рублей.

