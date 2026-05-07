The Rolling Stones анонсировали первый за 15 лет студийный альбом

Эфирная новость 23 0

В записи 25-й пластинки коллектива приняли участие Пол Маккартни и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Photo Image Press; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Легендарная группа The Rolling Stones объявила о выходе своего первого за 15 лет оригинального студийного альбома. Кроме родоначальников британского рока Мика Джаггера, Кита Ричардса и Ронни Вуда в записи принимали участие певец Пол Маккартни, Чад Смит из Red Hot Chili Peppers.

В общей истории группы это уже 25-й альбом, а его название дословно можно перевести на русский как «Иностранные языки». Что подразумевали под этой фразой 80-летние рокеры, мы узнаем только после премьеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легендарная электрогитара Black Strat, принадлежавшая экс-фронтмену группы Pink Floyd Дэвиду Гилмору, ушла с молотка за 14 миллионов долларов, что превышает миллиард рублей.

Отмечается, что эта сумма стала абсолютным ценовым рекордом для электрогитар. Инструмент Гилмора более чем вдвое превзошел предыдущее достижение, установленное гитарой Курта Кобейна. Ее в 2020 году приобрели за шесть миллионов долларов, что эквивалентно почти 500 миллионам рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:20
The Rolling Stones анонсировали первый за 15 лет студийный альбом
3:03
Опасный сезон: тысячи россиян уже пострадали от укусов клещей
2:41
Топор, шуба и гантеля в унитазе: суд впервые заставил жильцов платить за засор канализации
2:20
Не такой безобидный: кому стоит осторожнее есть творог
2:00
Сериал «Гарри Поттер» от HBO продлили на второй сезон до выхода первого
1:40
«Будешь хлеб с водой доедать»: мошенники попытались обмануть Татьяну Васильеву

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Яйца под кран: какие продукты надо обязательно мыть
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео