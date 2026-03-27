Докатался: мужчина управлял машиной ногами и попал под суд

Дарья Орлова 52 0

Ролик из социальных сетей стал поводом для проверки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

В Турции правоохранители задержали мужчину, который управлял автомобилем, используя ноги, и при этом снимал происходящее на видео. Об этом сообщило издание Haber.

Поводом для вмешательства полиции стала запись, разошедшаяся в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как водитель движется по бульвару, забравшись на сиденье, включает громкую музыку и ведет машину ногой.

Позднее сотрудники полиции установили личность нарушителя — им оказался 26-летний Шуайип О. При этом выяснилось, что само видео было снято еще в 2025 году.

После задержания мужчину лишили водительского удостоверения, а также привлекли к ответственности за опасное поведение на дороге и неуважение к правилам. Ему назначили штраф.

Материалы дела направили в суд. До разбирательства водителя отпустили под судебный контроль, однако с серьезными ограничениями: ему запрещено покидать место жительства, садиться за руль любого транспорта, а также он обязан пройти психиатрическую экспертизу, которая должна определить его способность управлять автомобилем.

