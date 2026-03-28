Петр Чайковский дебютировал в Большом театре в качестве дирижера

Большому театру России 28 марта исполняется 250 лет. Именно в этот день в 1776 году губернский прокурор князь Петр Урусов получил от императрицы Екатерины II соизволение «содержать театрального всякого представления, концерты, воксалы и маскарады».

За эти годы Большой театр стал настоящим символом русской культуры и России, его мечтают пометить миллионы людей по всем миру хотя бы раз в жизни.

Большой сначала был Петровским

Не все знают, но Большой театр не всегда носил такое название. Сначала он назывался Петровским. Так он именовался из-за своего расположения на улице Петровка на берегу Неглинки.

Известно, что первое здание театра сгорело еще до официального открытия. Нынешний ансамбль начал складываться лишь в 1820-х годах, и с 1825 года он носит гордое название — Большой театр.

Четвертое здание по счету

За всю историю Большой театр горел трижды — в 1805, 1812 и 1853 годах. Каждый раз повреждения были слишком разрушительны, поэтому здание театра приходилось буквально перестраивать каждый раз.

Первое здание театра было кирпичным в три этажа с белокаменными деталями, фасад его выходил в сторону нынешнего ЦУМа. Театр открыл свои двери в 1780 году, но уже через 25 лет впервые сгорел в пожаре.

После этого, в 1808 году, архитектор Карл Росси построил новое здание на Арбатской площади. Постройка была деревянной, но современной — с невероятной акустикой и просторным залом. Однако и оно было уничтожено — при пожаре 1812 года во время войны с Наполеоном.

Следующее здание проектировал Осип Бове. Он занялся реконструкцией полуразрушенного здания театра Меддокса, от которого остался только фундамент. Именно его проект придал Большому театру нынешний облик. По задумке, театр должен был стать своего рода храмом искусств, восславлявшего победу Российской империи над французским императором Наполеоном Бонапартом. Теперь его «лицо» выходило на Петровскую площадь, которая ныне называется Театральной.

Открытие театра было пышным и грандиозным, публика была поражена красотой строения. Однако и ему не суждено было продержаться долго. В 1853 году Москву вновь охватил пожар, который не прекращался несколько дней — сгорело и здание Осипа Бове.

Дальше — тендер на восстановление постройки. Его выиграл Альберт Кавос, который бережно воссоздал облик здания, созданный его предшественником. Одно из явных отличий состояло лишь в материале, из которого была сделана колесница Аполлона. Кавос сделал ее бронзовой, а не как было раньше — алебастровой. Мастер сделал здание настоящим архитектурным и акустическим шедевром.

Именно в таком виде он дошел до наших дней, несмотря на то, что в советские годы велись разговоры о полном закрытии театра.

Как знаменитый композитор Чайковский дебютировал в Большом театре в качестве дирижера

Именно сцена Большого театра стала для композитора Петра Ильича Чайковского первым местом, где он попробовал себя в качестве дирижера.

Театр стал первой профессиональной сценой для композитора — здесь он дирижировал премьерной постановкой оперы «Черевички». Случилось это в 1887 году.

В этом же театре был поставлен его балет, который теперь известен во всем мире — «Лебединое озеро».

Специально выведенные для Большого театра тюльпаны

Каждый год в весенний период перед зданием Большого театра высаживают два вида тюльпанов: розовые «Галина Уланова» и красные с желтой серединкой — «Большой театр».

Эти сорта вывел селекционер из Голландии Дерек Виллем Лефебер в начале XX века, который был так вдохновлен театром и особенно его ведущей балериной.

После этого, кстати, появилась также традиция дарить тюльпаны артистам. При этом лучше всего не букет, а один цветок.

Временная нагота Аполлона

На фронтоне театра красуется знаменитая колесница Аполлона. Без этого монумента уже сложно представить Большой театр, однако раньше он вызывал много споров и дискуссий.

Дело все в нагой статуе. Изначально бог был «одет» в металлический набедренный листок, который со временем отвалился.

Позже во время реставрации фигуре вернули исторически точный облик, соответствующий замыслу скульптора Петра Клодта.

Что находится под Большим театром?

Под зданием Большого театра есть разветвленная сеть подземных сооружений глубиной 27 метров. Теперь в этих подвалах располагаются сложнейшие механизмы сцены, а также новые репетиционные залы. В каком-то смысле это можно назвать целым городом под землей.

Кроме того, там находятся склады декораций и Бетховенский зал — его отправили под землю для изоляции от шума метро. Свое название зал получил в честь старого Бетховенского зала — он находился в Большом императорском фойе. По сути это самый настоящий зал-конструктор, вмещающий 330 зрителей, само его пространство можно расширить или сузить, а пол — поднять на несколько метров.

Хрустальная люстра над Исторической сценой

Узнаваемая люстра театра находится в зрительном зале и состоит из 24 тысяч хрустальных подвесок, 240 электрических лампочек. Известно, что она весит более двух с половиной тонн. Ее высота составляет восемь с половиной метров, а диаметр достигает шести с половиной метров.

До 1890-х годов эта люстра освещалась свечами, после чего стала масляной, затем газовой и потом уже электрической.

P. S. Не стоит бояться, что она свалится в зрительный зал: люстру держит мощный и надежный механизм.

Самый молодой балетмейстер

Самым молодым ныне художественным руководителем балета считается Махар Вазиев — он возглавил балетную труппу в возрасте 37 лет. Ранее это звание носил легендарный Юрий Григорович.

Народный артист СССР умер 19 мая 2025 года. За свою карьеру Юрий Григорович создал восемь оригинальных балетов и отредактировал почти все классические постановки, ставшие основой репертуара Большого театра. За заслуги он получил более 60 российских и зарубежных наград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» и орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Занавес из золотых нитей меняли два раза

Еще одним узнаваемым символом Большого театра является «золотой занавес». Впервые он был создан в 1955 году. Занавес представляет собой гобелен, сотканный из шелковых и золотых нитей. Весит он довольно много — больше тонны. В 1990-е годы появился его аналог, который заменил советский вариант. Вместо звезд и колосьев на нем располагался двуглавый орел — герб нашей страны, а вместо надписи «СССР» написано «Россия».

Однако в 2011 году занавес снова заменили. Теперь занавес Большого театра представляет собой полотно из натурального шелка с золотыми нитями, которые переплели с металлической фольгой, покрытой золотом.

Царская ложа Большого театра

Царская ложа Большого театра находилась в центре зала и был высотой в два этажа. Ложу венчал герб Российской империи — двуглавый орел, а сам балкон с пышными шторами «держали» на себе атланты.

Обычно ложа была зарезервирована за главой государства. Интересно, что при Сталине в ложе была достроена специальная перегородка, чтобы глава государства мог разместиться на этом месте и при этом оставаться незамеченным.

Сообщалось, что сам Сталин не очень любил царскую ложу, предпочитая чаще сидеть в боковой.

