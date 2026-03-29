«Думала, что умираю»: стая собак на Кипре напала на легкоатлетку Ирину Масанову

Стая бродячих собак напала на российскую легкоатлетку Ирину Масанову на Кипре

Стая бродячих собак напала на российскую легкоатлетку Ирину Масанову на Кипре. Об этом 41-летняя спортсменка рассказала в социальных сетях.

По словам Ирины, три крупных пса повалили ее на землю и начали кусать. На помощь пострадавшей пришли прохожие, которые доставили Масанову в ближайший госпиталь.

«Я думала, что умираю. У меня, наверное, черепа просто нет, скальпа нет. Ощущение было, что оторвали половину башки. Я даже сначала не видела, думала, что у меня пробило глаз», — поделилась Масанова.

Сейчас спортсменка находится под наблюдением врачей, ей назначили курс антибиотиков. Из-за серьезных повреждений Ирине в будущем потребуется помощь пластических хирургов.

