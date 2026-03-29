Израильская полиция не пустила латинского патриарха в храм Гроба Господня

Израильская полиция не пустила латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербатиста Пиццабаллу и хранителя Святой земли отца Франческо Йелпо в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщил Vatican News со ссылкой на заявление церкви.

Инцидент произошел во время празднования Пальмового (Вербного — Прим. ред.) воскресенья. Церковные иерархи направлялись к храму без процессии и церемоний, их остановили, клирики были вынуждены вернуться.

«Впервые за столетия главам церкви не позволили отслужить мессу в Вербное воскресенье в храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим», — заявила церковь.

Представители церкви сочли запрет на вход в храм для Пиццабаллы и Йелпо ничем не обоснованным. Более того, он нарушил принципы свободы вероисповедания и уважения к религиозным традициям.

вербное воскресенье 2026 года — один из главных праздников в православии, который отмечается за неделю до Пасхи. Праздник предваряет Страстную седмицу и напоминает верующим о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим. Освящение вербы на Вербное воскресенье — это не просто традиция, а духовный обряд. Во время богослужения священник читает молитву и окропляет ветви святой водой.

