Израильская полиция не пустила латинского патриарха в храм Гроба Господня

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

Отмечается, это первый случай за столетия, когда церковным иерархам помешали совершить мессу в храме в Вербное воскресенье.

Почему латинского патриарха не пустили в храм Гроба Господя

Израильская полиция не пустила латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербатиста Пиццабаллу и хранителя Святой земли отца Франческо Йелпо в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщил Vatican News со ссылкой на заявление церкви.

Инцидент произошел во время празднования Пальмового (Вербного — Прим. ред.) воскресенья. Церковные иерархи направлялись к храму без процессии и церемоний, их остановили, клирики были вынуждены вернуться.

«Впервые за столетия главам церкви не позволили отслужить мессу в Вербное воскресенье в храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим», — заявила церковь.

Представители церкви сочли запрет на вход в храм для Пиццабаллы и Йелпо ничем не обоснованным. Более того, он нарушил принципы свободы вероисповедания и уважения к религиозным традициям.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, вербное воскресенье 2026 года — один из главных праздников в православии, который отмечается за неделю до Пасхи. Праздник предваряет Страстную седмицу и напоминает верующим о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим. Освящение вербы на Вербное воскресенье — это не просто традиция, а духовный обряд. Во время богослужения священник читает молитву и окропляет ветви святой водой.

Последние новости

18:51
«Посвящена в йогини?» — Zivert покалечилась во время тренировки
18:31
Израильская полиция не пустила латинского патриарха в храм Гроба Господня
18:14
«Думала, что умираю»: стая собак на Кипре напала на легкоатлетку Ирину Масанову
18:00
Перепланировка у соседей: как чужой ремонт может разрушить вашу квартиру
17:56
Умер народный артист Азербайджана Расим Балаев
17:36
Временную поверенную в делах Британии вызвали в МИД

Сейчас читают

Временную поверенную в делах Британии вызвали в МИД
Нулевой триместр: почему женщины готовятся к беременности как к марафону
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
Перепланировка у соседей: как чужой ремонт может разрушить вашу квартиру

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео