Мама умирала рядом: отец 35 часов не выпускал дочь из объятий под завалами

При землетрясении в Турции мужчина 35 часов держал дочь в объятиях и спас ее

В 2023 году Турцию потрясло мощнейшее за последнее столетие землетрясение. Как пишет KP.RU, разрушения оказались колоссальными: спасательные работы продолжались еще долго, а число погибших исчислялось тысячами.

Под завалами оставались целые семьи, и далеко не всем удалось дождаться помощи. Но среди общего ужаса были и истории, которые называли настоящим чудом.

Одна из них — спасение четырехлетней девочки из России, которую нашли живой спустя 35 часов после катастрофы. Все это время она находилась под обломками в объятиях отца.

В момент толчков все были дома

Когда начались первые подземные удары, ребенок находился в квартире вместе с родителями — 34-летней Ириной Жорновой, россиянкой по происхождению, и ее мужем Зеки. Во время разбора завалов спасатели сначала обнаружили мужчину и девочку. О матери долго не было никаких вестей.

Родные и друзья семьи в отчаянии искали хоть какую-то информацию, публиковали сообщения в соцсетях и просили откликнуться всех, кто что-либо знает.

Сначала стало известно лишь то, что отец и дочь живы. Позже пришло самое тяжелое известие: Ирину тоже нашли, но спасти ее уже не смогли.

Почему мать и отец с ребенком оказались порознь

По словам знакомых семьи, землетрясение застало их ранним утром, когда все спали. После первых толчков супруги проснулись и попытались спастись.

Подруга погибшей рассказывала, что Зеки бросился к дочери, схватил ее на руки и занял место в дверном проеме, который считается одним из самых безопасных участков в квартире при подобных катастрофах.

Ирина, как объясняли близкие, укрылась в другом проеме. Так под завалами они и оказались разделены: отец с ребенком — вместе, мать — отдельно.

Он принял удар на себя

Когда девочку удалось извлечь из-под обломков, у нее обнаружили лишь небольшие ссадины и ушибы. Тяжелых травм у ребенка не было.

Родные уверены, что этим она обязана отцу, который все часы после обрушения закрывал ее собой и буквально принимал на себя давление бетона и других обломков.

Сам Зеки пострадал гораздо сильнее. По словам знакомых, у него болело все тело, он периодически терял сознание и находился в крайне тяжелом состоянии.

В первые сутки после катастрофы медучреждения были переполнены, поэтому полноценное обследование провести быстро не удалось. Помощь пострадавшим оказывали в экстренном порядке, буквально на месте и по мере возможности.

«Дочь со мной»

Один из друзей семьи, который находился рядом во время разбора разрушенного дома, позже рассказывал, что слышал голос Зеки из-под плит.

По его словам, мужчина кричал, что «дочь с ним» и что он держит ее в объятиях. Эти слова он повторял то на русском, то на турецком языке.

После спасения перестал говорить

Когда мужчину наконец вытащили наружу, стало ясно, что физическими травмами его состояние не ограничивается. По словам близких, после спасения Зеки впал в сильнейший шок и утратил способность говорить. Несколько суток он молчал и не мог произнести ни слова.

Психиатр Елизавета Жесткова объяснила, что такое состояние называется мутизмом. По ее словам, речь в подобных случаях исчезает не из-за повреждения речевого аппарата, а на фоне тяжелейшего психологического потрясения — шока, истерической реакции или другого острого эмоционального срыва.

Специалист подчеркивала, что сроки восстановления у каждого человека разные, но это состояние считается обратимым. Главное в такой ситуации — поддержка со стороны психологов и врачей, а в некоторых случаях также медикаментозная помощь, в том числе антидепрессанты или транквилизаторы.

