Украли голову из гроба: над телом убитой модели надругались на кладбище

La Presse: в Италии неизвестные украли голову модели из гроба

В Италии неизвестные извлекли из гроба голову 29-летней модели Памелы Дженини. Об этом сообщает издание La Presse.

Девушка погибла в октябре 2025 года, однако ее похороны прошли не сразу. Тело находилось на кладбище в Строцца, так как родственники ожидали завершения строительства семейной часовни.

По информации Need To Know, 23 марта семья решила организовать перевозку тела для последующего захоронения. Когда рабочие начали подготовку, их насторожило состояние гроба: крышка лежала неровно и была закреплена не так, как ранее — вместо шпаклевки использовался силикон.

В присутствии сотрудников полиции гроб вскрыли. Внутри оказалось тело без головы. Следствие предполагает, что к преступлению причастны несколько человек — ориентировочно трое или четверо. Они вскрыли гроб, отделили голову и забрали ее, после чего попытались скрыть следы.

В настоящее время подозреваемых разыскивают. За подобное преступление им может грозить до семи лет лишения свободы.

В октябре 2025 года Памела Дженини была убита своим бывшим партнером Джанлукой Сончино. Мужчина пришел к ней после расставания и пытался убедить возобновить отношения. Получив отказ, он напал на девушку с ножом.

Когда на место прибыли правоохранители, Сончино нанес себе два удара в область шеи. Несмотря на тяжелые ранения, его удалось спасти. В настоящее время он находится под стражей.

