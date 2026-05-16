Члены делегации США выбросили в аэропорту все, что им дали китайские чиновники

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 47 0

Американцы имели при себе аккредитации, одноразовые мобильные устройства и значки.

Что китайские чиновники дали членам делегации США

Фото: Reuters/Evan Vucci

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Члены американской делегации перед вылетом из Китайской Народной Республики выбросили все, что им дали местные чиновники. Об этом сообщила в соцсети X корреспондент издания New York Post Эмили Гудин.

«Ничего из Китая (проносить — Прим. ред.) на борт самолета не разрешено», — написала она.

Американцы имели при себе аккредитации, одноразовые мобильные устройства и значки — все это они выбросили в мусорный бак у трапа в аэропорту.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин 13 мая, государственный визит завершился спустя двое суток. В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп обсудил экспорт американской нефти и сельскохозяйственной продукции и другие экономические вопросы.

Также глава Белого дома заявил о плане нарастить присутствие американского бизнеса в Китае. Кроме того, Трамп сообщил, что Китай намерен вовлечься в урегулирование конфликта в Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:29
Онемела от шока: россиянки домогался неизвестный мужчина на пляже во Вьетнаме
4:12
Анастасия Волочкова установила имплант по совету фигуриста Алексея Ягудина
4:00
Желтая улыбка: когда цвет зубов «кричит» об опасных болезнях
3:47
Умер сыгравший доктора Ватсона актер Дэвид Берк
3:35
Члены делегации США выбросили в аэропорту все, что им дали китайские чиновники
3:14
Трамп заявил, что США не хотят воевать с Китаем из-за Тайваня

Сейчас читают

С больничной койки на паркет: Лерчек заявилась на турнир по танго
Внук Молчанова не смог сдержать слез на прощании с дедушкой
Землю накрыла магнитная буря из-за дыры на Солнце
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео