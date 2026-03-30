Уже ломался: в Красноярске подросток пострадал из-за падения лифта в жилом доме

В Красноярске подросток пострадал из-за падения лифта в жилом доме

В Красноярске из-за падения лифта в многоквартирном жилом доме пострадала девочка-подросток. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала мама несовершеннолетний Евгения Данилова.

Инцидент произошел 29 марта в доме на улице Первая Хабаровская. Лифт упал с 14 этажа на восьмой. В этот момент в кабине находилась 15-летняя девочка. В результате происшествия она получила черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей затылочной области и сотрясение мозга. Сейчас подросток находится в больнице.

По словам ее матери, этот инцидент с лифтом не первый. Он уже несколько раз ломался и даже падал. При этом дом, в котором проживают Даниловы, новый, ему всего два года.

«Наш дом достраивался по <…> программе, „Фонд обманутых дольщиков“. Деньги выделены государством. Как они были освоены — непонятно. Качество дома ужасное. Я пишу всевозможные жалобы. Здесь с 2024 года и уже в 2026 году, в январе, было принято решение, высказались в видеообращении, попросили помощи. Было возбуждено уголовное дело по статье „Халатность“ на неустановленное лицо в январе 2026 года. Сейчас никаких действий по нашему дому ни управляющая компания, ни застройщик не производили. Мне постоянно приходят отписки», — рассказала Евгения.

Но даже после того, как пострадала несовершеннолетняя, Следственный комитет, по словам Даниловой, отказался выехать на место происшествия для осмотра. Добиться появления следственных органов удалось лишь после жалобы в вышестоящие инстанции.

Выяснилось, что всего за час до инцидента лифт был отремонтирован специалистом. Жители дома настаивают на независимой экспертизе строения, так как проблемы есть не только с подъемником, но и с другими частями задания. Например, на крыше, по утверждениям Евгении, образовалась большая трещина, подвал периодически затапливается, а стена, где проходят силовые кабели, постоянно мокрая.

По факту случившегося с подростком было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратурой была организована проверка. Дело взято под контроль ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Подмосковье кабина лифта резко рванула вверх и ударилась о потолок шахты. Внутри в этот момент находился пассажир. Он должен был выйти на девятом этаже, а оказался на уровне 17-го. В результате происшествия мужчина получил перелом позвоночника.

