Преследовало привидение: напуганный мужчина пытался открыть дверь самолета в небе

Дарья Орлова
Необычное поведение одного из пассажиров заставило экипаж срочно менять план посадки.

Фото: www.globallookpress.com/ Jan Woitas

В Индии во время рейса из Бангалора в Варанаси мужчина пытался открыть аварийный выход прямо в полете. Позднее он заявил, что решился на это, потому что его преследовало привидение. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Ситуация развернулась на борту самолета Airbus A321 авиакомпании IndiGo, когда лайнер уже готовился к посадке. На высоте около 150 метров мужчина внезапно направился к аварийной двери и попытался ее открыть, чем вызвал панику среди находившихся на борту людей — их было больше 100.

Экипаж оперативно отреагировал и не допустил худшего развития событий. Пилоту пришлось прервать снижение и выполнить повторный заход на посадку.

В итоге самолет благополучно приземлился в аэропорту Варанаси. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, однако произошедшее серьезно напугало людей.

После посадки мужчину задержали и передали правоохранителям. Во время допроса он заявил, что действовал в состоянии, когда не контролировал себя, и пытался покинуть самолет, поскольку, по его словам, его преследовало привидение. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

Преследовало привидение: напуганный мужчина пытался открыть дверь самолета в небе
