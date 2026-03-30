Житель Дагестана ранил двух полицейских во время драки

Мурад Устаров
Мурад Устаров 45 0

Силовики вмешались в потасовку между группой лиц.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Двое полицейских пострадали при попытке предотвратить конфликт в селе Нижний Дженгутай в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

В ведомстве заявили, что примерно в 20:30 по московскому времени между группой лиц произошла потасовка. Проезжавшие мимо правоохранители вмешались в ситуацию, однако один из участников конфликта открыл огонь.

В результате оба сотрудника полиции получили ранения. Их доставили в медицинские учреждения. Устроившего стрельбу 31-летнего местного жителя задержали, добавили в министерстве.

На месте происшествия находится следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, что вооруженный подросток ворвался в школу № 32 в Челябинске. Он выстрелил из сигнального пистолета в одноклассницу, после чего выпрыгнул из окна. Ранения получили пять человек. Сам нападавший попал в больницу с переломами ног. Следственный комитет возбудил три уголовных дела.

