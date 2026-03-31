«Мама, я падала!»: школьница чудом выжила после падения лифта с 14‑го этажа

В Красноярске возбуждено уголовное дело после падения лифта в многоэтажке. Кабина сорвалась с 14-го этажа, когда внутри была школьница — сейчас она в больнице. Причем жители уже два года жалуются на плохую работу подъемников и ужасное состояние нового дома — но коммунальщики на просьбы не реагируют. Почему — разбирался корреспондент «Известий» Владислав Томашаускас.

— Глаза большие, слезы, плачет… Я ее спрашиваю. Она говорит: «Мама, я падала. Мама, ты не понимаешь, я падала!»

Прошлым вечером Евгения Фомина отправила дочь в ближайший магазин за хлебом. Девочка, как и всегда, вошла в лифт на 14-м этаже — двери закрылись, кабина тронулась вниз. Но уже через несколько секунд внутри моргнул свет и лифт сорвался вниз.

«Когда лифт начал падать, она ударилась и потеряла сознание. Когда кабина остановилась, про этот момент она не может сказать», — рассказывает мама пострадавшей девочки Евгения Фомина.

Школьница внутри лифта сильно ударилась затылком об пол. Сейчас она в больнице. Причиной происшествия могла стать некорректная работа автоматики и сбой системы экстренного торможения. После случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

При этом сами жители утверждают: тревожные сигналы были задолго до падения лифта. По их словам, кабины регулярно вели себя нестабильно — их трясло, они застревали между этажами, внутри гас свет.

«Писали в Ростехнадзор, они предписание направляли в УК о ненадлежащем обслуживании лифтов. Уже был зафиксированный факт, что жительница одна из дома пролетала этажи на лифте», — отмечает отец пострадавшей девочки Анатолий Фомин.

Более того, всего за полчаса до падения в шахте работал мастер.

Сразу после происшествия родители девочки повесили на дверях вот такое объявление — «Этот лифт падает, просьба ко всем не ездить на нем». Кнопка срабатывает, но кабина не открывается. Также в доме есть еще три лифта, они работают. Но из-за страха некоторые жители стараются ходить пешком.

«У нас соседи еще рядом, вот недавно родили только. Мы с женой обсуждали, не дай бог, если беременный сорвался — это либо выкидыш, или… Страшно, конечно», — заметил житель дома Джават.

И это при том, что дом считается новым — его ввели в эксплуатацию в 2024 году, тогда же запустили лифты. Представитель обслуживающей компании настаивает: свободного падения быть не могло из-за конструкции лифта.

— У него не может быть свободного падения вниз. Лифт так устроен, что он даже при снятии напряжении поедет вверх по инерции. У него кабина легче, чем противовес. Если только канаты обрезать, он полетит вниз. И то метр, два пролетит и сработает система безопасности.

Он объясняет случившееся перебоями в электроснабжении — якобы при резком отключении питания кабина автоматически останавливается, что и могло привести к такому эффекту.

«В последний раз свет моргнул в 12:20. Была ошибка 31 — нет входной фазы, пропадание питания входной станции. Все, что вот отсюда, это наше. Эти три фазы к нам пришло, это уже от сети здания», — говорит электромеханик компании «Еонесси» Виталий Иванов.

За стабильность подачи электричества на кабины лифтов отвечает управляющая компания «Капитал», к работе которой у жителей и раньше возникали вопросы. В этом году надзорные ведомства уже дважды привлекали сотрудников управляющей компании «Капитал» к административной ответственности за нарушения в содержании общего имущества дома. Организацию штрафовали, однако системные проблемы так и не удалось устранить.

— С сегодняшнего дня проверка организована. Ваши действия также будут оценены по статье в дальнейшем.

Особое внимание следователей и прокуратуры досталось не только управляющей компании. Но еще и застройщикам, поставщикам лифтового оборудования и должностным лицам, которые отвечали за контроль безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.