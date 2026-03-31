Подмешивал наркотики и угрожал убийством: пенсионер продал жену более чем 120 мужчинам

Дарья Орлова
Он также снимал происходящее в их доме на видео.

В Швеции мужчина продал жену более чем 120 мужчинам

В Швеции разгорается громкий судебный процесс: 61-летнего мужчину обвиняют в чудовищных преступлениях против собственной супруги. Об этом сообщил телеканал SVT.

По версии следствия, на протяжении трех лет — с 2022 по 2025 год — мужчина заставлял жену вступать в интимные отношения с более чем 120 разными мужчинами.

С октября прошлого года обвиняемый находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в многочисленных изнасилованиях, сутенерстве и угрозах убийством.

Следователи утверждают, что мужчина систематически подмешивал женщине наркотические вещества, чтобы вызвать зависимость и подчинить ее своей воле. В доме были установлены камеры наблюдения — именно с их помощью он контролировал все действия жертвы.

Материалы дела указывают, что пострадавшая подвергалась не только физическому насилию и эксплуатации, но и участвовала в «онлайн-встречах», организованных обвиняемым. Всего следствие насчитало более сотни эпизодов. Отдельно мужчине вменяют восемь случаев изнасилования, четыре эпизода покушения на него и угрозы убийством.

После того как женщина сумела обратиться в полицию, следователи незамедлительно задержали подозреваемого. Сейчас он полностью отрицает свою вину и утверждает, что обвинения необоснованны.

Прокурор Ида Аннерстедт отмечала, что, согласно шведскому законодательству, статья о сутенерстве предусматривает наказание от двух до десяти лет лишения свободы. Предварительное слушание по делу запланировано на 13 апреля.

Шведская общественность активно обсуждает этот случай, который уже сравнивают с нашумевшим делом из Франции. Тогда мужчина по имени Доминик Пелико в течение долгих лет насиловал жену, усыпляя ее наркотиками и приглашая других мужчин участвовать в преступлении.

