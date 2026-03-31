«Контроль будет более жесткий»: в России разработали стандарты для готовой еды

Масштабные изменения коснутся и рынка готовой еды, который за последние годы значительно вырос. Однако санитарные требования к такому производству и упаковке пока не гарантируют качество и безопасность. Подтверждение этому — всплеск массовых отравлений. Теперь же Роспотребнадзор вводит новые стандарты, которые станут обязательными для поставщиков. Корреспондент «Известий» Алексей Целищев изучил детали.

Продажи готовой еды бьют рекорды. Опросы показывают: больше половины россиян предпочитают обеды в заводских упаковках. Объемы уже приближается к миллиарду рублей. И теснит традиционные заведения общепита. При этом санитарные требования пока не гарантируют качество и безопасность готовой еды. В Роспотребнадзоре решили ситуацию изменить. От закупок, упаковки и хранения еды до доставки, маркировки и текста состава.

«Правила, они необходимы, потому что, ну как мы видим, не все справляются с тем, чтобы по-честному удовлетворить потребительский спрос. Мы как потребители от этого получим позитивный какой-то результат», — отметил сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин

Теперь все требования в одном документе. Главные — к организации производства. Не менее половины процессов должны быть автоматизированы. Цеха оснащены ультрафиолетом, а сотрудники — только с сертификатами о допуске к производству и медицинскими заключениями. А сами цеха будет запрещено размещать в жилых домах, из-за шумного оборудования и неприятных запахов.

«Появляются грызуны, появляется неприятный запах, появляются насекомые. Если продукция хранится и обрабатывается в жилом доме, то влияние санитарное в этом смысле повсеместно. С точки зрения нормативов по шуму в дневное время должно быть не выше 45 децибел, а в ночное и вечернее время должно быть не выше 40 децибел», — подчеркнул председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Новые блюда, технологии приготовления или упаковки будут сертифицировать специальные лаборатории. Документы на все ингредиенты в составе кулинарных изделий обяжут хранить месяц. И указывать на упаковках полный список пищевых добавок и аллергенов.

«Любой аллерген у аллергика может вызвать как минимум кожные какие-то проявления. Но самое страшное это отек Квинке. Ответственность о том, писать, есть ли аллергены в том или ином продукте, всегда ложилась на производителя», — рассказал врач, кандидат медицинских наук Валентин Короткий.

Расширят требования и к упаковке еды. В течении двух часов блюда нужно остудить до десяти градусов. А потом до плюс одного — плюс шести. И только тогда фасовать по порциям. На процесс отведут не больше четырех часов. Но, как выяснила наша съемочная группа, уже в магазинах с хранением и документами на готовые блюда могут возникнуть сложности.

«Доставлять готовые блюда курьеры должны в продезинфицированных после каждого заказа термосумках. Это тоже новшество. А еще — всегда иметь чистую форму. Но как это сделать из-за пыльных дорог? Пока непонятно», — отметил корреспондент.

Все эти правила, которые сейчас носят лишь рекомендательный характер, планируют сделать едиными требованиями. Это должно повысить качество блюд и уменьшить количество недобросовестных производителей. Это поддерживают и ритейлеры, и потребители.

«К готовой еде, может быть, будут специфически более жесткие требования предъявляться, и контроль будет более жесткий. Но это обоснованно и, наверное, правильно. Все участники рынка, которые работают на растущем рынке, заинтересованы в том, чтобы рисков, каких-то эксцессов было как можно меньше», — подчеркнул президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков.

Сейчас проект проходит публичное обсуждение. Новые требования планируют внести в СанПиН уже в начале следующего года.

