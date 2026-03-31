«Кровоизлияние в мозг»: модель из России Екатерина Блинова впала в кому в Таиланде

Российская модель Екатерина Блинова впала в кому в Таиланде с кровоизлиянием

Модель из России Екатерина Блинова впала в кому после аварии в Таиланде. Девушке 29 лет. По предварительным данным, у нее диагностировано кровоизлияние в мозг.

Авария и состояние

Девушка несколько месяцев жила за границей. В день происшествия она передвигалась на байке и попала в ДТП. Сейчас Екатерина находится в одной из местных клиник, где проходит лечение без страховки, что значительно увеличивает стоимость медицинской помощи.

Что рассказали близкие

Родные и друзья рассказали о произошедшем в социальных сетях.

«Нужна помощь. Срочно. 28 марта наша подруга Екатерина Блинова (Трубетская), 29 лет, попала в серьезную аварию. Она получила тяжелую травму головы — кровоизлияние в мозг. Состояние было критическим, врачи экстренно провели сложную операцию на мозге. Екатерине сделали декомпрессивную трепанацию черепа и удалили гематому», — отметили родные Кати.

Они также сообщили, что операция длилась почти два часа, после чего девушку перевели в нейрохирургическое отделение. По их словам, несмотря на то, что вмешательство прошло без осложнений, состояние Екатерины остается тяжелым, впереди ее ждет длительное лечение, наблюдение и восстановление.

Близкие модели обеспокоены тем, что лечение требует значительных финансовых затрат — необходимы средства на реанимацию, лекарства, возможные повторные операции и последующую реабилитацию. У окружения пострадавшей нет возможности самостоятельно справиться с такими расходами, поэтому они обратились за помощью к неравнодушным в Сети.

Операция прошла без осложнений, однако состояние пациентки остается тяжелым. Врачи продолжают наблюдение, впереди длительный период восстановления.

Есть ли улучшения

Близкие ежедневно делятся новостями о состоянии девушки. В одном из последних сообщений они сообщили об улучшении.

«Нельзя снимать в этом отделении. Катю перевели в интенсив, но у нас очень хорошие новости: за ночь ей стало лучше — пульс и давление стабилизировались и сейчас в норме», — говорится в публикации.

Поиски виновных

Параллельно родственники пытаются выяснить обстоятельства аварии. Они ищут записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент ДТП и помочь установить виновных.

