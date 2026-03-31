В Забайкалье мужчина застрелил троих человек и покончил с собой

Дарья Орлова

Следствие восстанавливает цепочку событий, растянувшихся на несколько дней.

В Забайкальском крае житель села Цаган-Олуй в Борзинском округе открыл стрельбу по соседям, убил троих человек, после чего покончил с собой. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, трагедия произошла 23 марта 2026 года. Мужчина использовал охотничье ружье, из которого застрелил троих человек. Позже он сел в свою машину, где совершил самоубийство.

«23 марта 2026 года (мужчина. — Прим. Ред.) из охотничьего ружья совершил убийство трех человек, а позже, находясь в салоне собственного автомобиля, совершил суицид», — сказано в сообщении ведомства.

Тела первых двух погибших обнаружили в день происшествия — 23 марта. Третьего убитого нашли спустя несколько дней, 26 марта.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Следователи уже опросили свидетелей, а также назначили ряд экспертиз, включая баллистическую, судебно-медицинскую и генетическую.

Ранее в США 27-летний профессиональный игрок в корнхол Джеймс Уэббер застрелил знакомого. После случившегося он попытался покинуть место происшествия на автомобиле. Дерзкое преступление Уэббер совершил, будучи инвалидом — у него ампутированы конечности.

