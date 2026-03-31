Над Крымом потеряли связь с военно-транспортным самолетом Ан-26

Анастасия Антоненко
В предполагаемый район направлены поисково-спасательные группы.

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Над полуостровом Крым потеряли связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что связь с воздушным судном потерялась около 18.00 по московскому времени при его плановом перелете над крымской территорией.

При этом поражающего воздействия по самолету не было, отметили в ведомстве. В предполагаемый район нахождения Ан-26 направили поисково-спасательные группы.

«Судьба экипажа и находившихся на борту пассажиров в настоящее время неизвестна», — добавили в Минобороны.

В середине марта пассажирский самолет Sukhoi Superjet, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Мурманск, вынужденно совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково.

Пилоты зафиксировали техническую неисправность сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы, о чем они незамедлительно доложили наземным службам аэропорта. Причиной инцидента стали неполадки, выявленные в процессе набора высоты, а именно, проблемы с механизацией крыла или шасси.

