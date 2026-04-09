Вступился за друга и умер: ночная резня мачете у клуба унесла жизнь 26-летнего парня

Daily Mirror: парень вступился за друга в драке и получил смертельное ранение

В Лондоне в районе Пекхэм 26-летний Аурелио Мехиа скончался в результате ножевого ранения, полученного во время потасовки возле развлекательного заведения. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел около четырех часов утра в понедельник на улице Руби-стрит. По версии следствия и показаниям очевидцев, Мехиа вмешался в конфликт между двумя группами мужчин, чтобы защитить своего товарища. Свидетели описывают происходящее как настоящую резню с использованием мачете.

Несмотря на оперативный приезд медиков и полиции, спасти пострадавшего не удалось — он скончался на месте происшествия от раны в области шеи. Сотрудники столичной полиции Лондона уже задержали четверых подозреваемых. Среди них трое мужчин в возрасте 24 лет и один 18-летний юноша.

Один из задержанных сам получил травмы во время драки и был доставлен в медицинское учреждение под конвоем. В настоящее время криминалисты продолжают изучать территорию вблизи Олд-Кент-роуд в поисках орудий преступления и дополнительных улик.

Соседи и студенты из близлежащих домов жалуются на ужасающую обстановку и хаос, вызванный оцеплением места убийства. Представители правоохранительных органов выразили соболезнования семье погибшего и обратились к посетителям клуба с просьбой предоставить записи с мобильных телефонов или видеорегистраторов, которые могли зафиксировать момент нападения.

