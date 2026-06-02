До 60 дней в год: кто может взять отпуск за свой счет

Анастасия Антоненко
Закон предусматривает случаи, когда отпуск без сохранения зарплаты должны согласовать по заявлению работника.

Кому работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет

Юрист Портнова: инвалиды и пенсионеры имеют право на неоплачиваемый отпуск

Юрист Марианна Портнова разъяснила права отдельных категорий работников на неоплачиваемый отдых. О них она рассказала в интервью РИА Новости.

Как отметила эксперт, работодатель обязан согласовать такой отпуск работающим пенсионерам, инвалидам и сотрудникам с тяжелыми семейными обстоятельствами.

В частности, пенсионеры могут рассчитывать на отпуск за свой счет до 14 дней в году. Аналогичный по продолжительности отдых положен близким родственникам военнослужащих или сотрудников МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Инвалиды имеют право на более длительный неоплачиваемый отпуск — до 60 календарных дней ежегодно. Кроме того, по уважительным причинам (свадьба, рождение ребенка, похороны близких) работник может взять до пяти дней отдыха без сохранения зарплаты, подав соответствующее заявление.

Как ранее писал 5-tv.ru, лето 2026 года станет самым длинным рабочим периодом за последние три года.

В предыдущие годы летний график был менее загруженным. Так, летом 2025 года россияне работали 63 дня и отдыхали 29, а в 2024 году — 64 и 28 дней соответственно. Самым напряженным месяцем лета станет июль, где будет 23 рабочих дня. В июне и августе ожидается по 21 рабочему дню.

До 60 дней в год: кто может взять отпуск за свой счет
