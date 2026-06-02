Кинолог объяснила, как правильно воспитывать собаку без крика и наказаний

Кинолог Ольга Иващенко: крики и физическая сила не помогают в воспитании собаки

Появление в доме четвероногого питомца — это всегда радостное событие. Однако важно понимать, что собака — работа 24/7. Об этом в беседе с aif.ru рассказала профессиональный кинолог Ольга Иващенко.

Ключ к плохому поведению животного всегда находится в руках владельца. Иващенко согласна с расхожим выражением: «собака похожа на своего хозяина». Она уверена: питомец всегда в той или иной степени перенимает привычки человека.

Процесс воспитания требует в первую очередь работы над собой, отметила кинолог. В собаку нужно вкладывать много сил: играть, гулять, кормить и заботиться. Кричать на животное или применять силу — в корне неверный подход.

«Любое сложное поведение поддается коррекции, главное — терпение и наличие любимого лакомства», — сказала Иващенко.

Кинолог порекомендовала начинать обучение питомца дома, а когда тот усвоит базовые команды, то можно выводить его на специальные площадки.

По словам Иващенко, при коммуникации с собакой не менее важно корректно показывать ее место в иерархии. Питомец должен понимать, кто в доме главный. Это вопрос безопасности. Если хозяин будет «мягок», то в дальнейшем это может привести к неконтролируемому поведению «любимца» семьи, добавила специалист.

Иващенко также сказала, что зачастую собаки прибегают к агрессии из-за страха. Подобное можно увидеть во время прогулки в парках. В таком случае хозяин должен быть примером спокойствия: питомец это почувствует и в итоге успокоится.

Еще одна причина такого поведения — нехватка внимания. Если хозяин редко играет с питомцем и не дает ему достаточно активности, животное может начать портить мебель или обувь. По словам Иващенко, важно сделать общение с человеком интересным для питомца: тогда у него будет меньше желания заниматься разрушительными вещами. Если справиться с проблемой самостоятельно не получается, стоит обратиться за помощью к специалисту.

