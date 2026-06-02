Невидимое сообщение: как смартфоны Apple у россиян взламывают через iMessage

Александра Якимчук 30 0

Вредоносная программа работала вне зависимости от наличия подключения к мобильной связи или интернету.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

ФСБ: вредоносное ПО помогало взламывать смартфоны Apple у россиян через iMessage

Смартфоны Apple взламывали при помощи уникального программного обеспечения (ПО). Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ со ссылкой на директора глобального центра исследования и анализа угроз антивирусной компании Игоря Кузнецова.

Пользователям приходило сообщение в приложение iMessage. Как только его начинала обрабатывать система, запускалась вредоносная программа, а само сообщение удалялось. Поэтому, по словам эксперта, оно оставалось для пользователя невидимым.

Специалист объяснил, что сложный код в этой вредоносной программе обходил все системы защиты и получал над устройством контроль.

«Там было очень много различных компонентов. Были модули, которые, например, включали микрофон и слушали. Устройство запускало аудиозапись на следующие три часа, и неважно, телефон был в сети, у него был интернет. Нет, как только у телефона появлялась связь — вот эта аудиозапись уже уходила на атакующий сервер. Например, были модули, которые собирали сообщения за последние три дня», — пояснил Кузнецов.

По данным ФСБ, эти взломы были организованы иностранными спецслужбами. Программа внедрялась в смартфоны влиятельных российских лиц, в том числе чиновников. Это ПО применяли для получения информации, прослушивания переговоров и контроля обстановки в непосредственной близости к гаджету.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что злоумышленники используют зараженные гаджеты как мощные платформы для сбора данных. Не уберегает от этого ни технология сквозного шифрования, ни программные ограничения для микрофонов и камер.

