Замерзла заживо: тело женщины нашли в морозильной камере

Mirror: тело женщины нашли в морозильной камере

В английском городе Уэйкфилд назначена дата похорон 37-летней Кэролин Барраклаф, тело которой было обнаружено в морозильной камере в начале марта. Об этом сообщило издание Mirror.

Страшная находка была сделана сотрудниками полиции в жилом доме. По подозрению в совершении преступления правоохранительные органы задержали супруга погибшей, 45-летнего Дэвида Барраклафа.

Мужчине уже предъявлено официальное обвинение в убийстве матери своих троих детей. Родственники и близкие друзья Кэролин, которую в кругу семьи ласково называли Кэз, подтвердили, что церемония прощания состоится в понедельник, 27 апреля.

Была запущена кампания по сбору пожертвований для оказания финансовой помощи семье в этот тяжелый период.

Организаторы сбора пояснили, что общая сумма расходов на погребение оказалась внушительной и составила более 7,3 тысячи фунтов стерлингов (более 750 тысяч рублей). В эту стоимость включены не только услуги кремации и проведение самой службы, но и юридические издержки, приобретение цветов, а также аренда ритуальных автомобилей.

На данный момент благодаря неравнодушию общественности удалось собрать около трех тысяч фунтов, однако близкие надеются привлечь дополнительные средства, чтобы полностью покрыть все долги и поддержать детей, оставшихся сиротами при живом отце.

Семья Кэролин выразила глубокую признательность за каждое сделанное пожертвование, отметив, что они тронуты добротой посторонних людей.

«Семья глубоко тронута и невероятно благодарна за все», — говорится в тексте обращения на краудфандинговой странице.

Авторы публикации подчеркивают, что любая финансовая помощь помогает облегчить экономическое бремя в это душераздирающее время. Пока продолжаются приготовления к похоронам, следствие по делу об убийстве продолжается.

Полиция Западного Йоркшира ранее опубликовала официальное фото Кэролин, а британские таблоиды продолжают следить за ходом судебного процесса над ее мужем, чье деяние шокировало местных жителей.

