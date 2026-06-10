The Guardian: мошенники используют ChatGPT для обмана людей

Покупатели все чаще обращаются к искусственному интеллекту за советами перед покупками: просят подобрать сумку, мебель, одежду или технику. Но теперь этим начали пользоваться мошенники. Как сообщило The Guardian, в ответах ИИ-помощников могут появляться ссылки на поддельные сайты, замаскированные под настоящие интернет-магазины.

Схема выглядит просто. Человек просит ChatGPT посоветовать популярные товары известного бренда. Сервис выдает подборку моделей, цены магазины, где можно приобрести.

Пользователь переходит по ссылке, видит сайт, похожий на официальный магазин, оформляет заказ и вводит банковские данные. Но товар так и не приходит, а деньги оказываются у мошенников.

Как ИИ может привести на фейковый сайт

По данным сервиса проверки мошеннических схем Ask Silver, в поисковых результатах ChatGPT уже появлялись клонированные сайты, имитирующие магазины Russell & Bromley и Dunelm. Эксперты предполагают, что языковая модель могла быть «отравлена» — то есть в массив информации, на который она опирается, попали созданные мошенниками страницы.

В случае с Russell & Bromley злоумышленники, по версии специалистов, воспользовались тем, что бренд перешел под управление Next, а отдельный официальный сайт магазина больше не работает.

Покупатели все равно продолжают искать привычное название, и этим пользуются создатели фейковых страниц.

Почему такие сайты выглядят убедительно

Поддельные страницы часто копируют стиль настоящих брендов: логотипы, фотографии товаров, структуру каталога и описание позиций. Дополнительно мошенники заманивают покупателей огромными скидками — иногда до 80%.

Адрес сайта при этом может быть похож на настоящий, но содержать лишние слова вроде official, deals, online или название страны. Именно такие детали должны насторожить покупателя.

Почему нельзя полностью доверять рекомендациям ИИ

Глава команды по борьбе с мошенничеством National Trading Standards Луиза Бакстер предупредила: пользователям не стоит считать сайт настоящим только потому, что его порекомендовал ИИ-инструмент. По ее словам, преступники быстро адаптируются к новым технологиям и используют любые способы добраться до потенциальных жертв.

Проблема в том, что человек воспринимает ответ ИИ как более надежный, чем обычную рекламу или случайную ссылку в поисковике. Из-за этого он может потерять бдительность.

Как защититься

Эксперты советуют при онлайн-покупках переходить на сайты магазинов напрямую, а не через ссылки из ответов ИИ. Лучше самостоятельно набрать адрес бренда или найти официальный сайт через проверенные каналы.

Также стоит насторожиться, если магазин предлагает слишком большую скидку, требует оплату банковским переводом, использует странный домен или добавляет к названию бренда слова «официальный», «распродажа» или «скидки».

Если покупатель уже ввел банковские данные на подозрительном сайте, нужно как можно быстрее связаться с банком и сообщить о возможном мошенничестве.

OpenAI заявила, что фейковые сайты были удалены из поискового индекса ChatGPT. Пользователи также могут жаловаться на сайты, нарушающие правила сервиса.

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