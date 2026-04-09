«Уже договорились»: Пашинян рассказал о следующей встрече с Путиным

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Ереван не станет решать вопросы по железной дороге тайком от Москвы.

Пашинян и Путин встретятся в июне 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Пашинян подтвердил встречу с Путиным в середине июня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже договорился с российским лидером о переговорах на высоком уровне во второй половине июня 2026 года. Об этом глава армянского кабмина сообщил в ходе брифинга.

Политик подчеркнул: обсуждение тем, связанных с железнодорожной инфраструктурой, не будет проходить за спиной у Кремля.

«Ереван не намерен обсуждать вопросы, связанные с железнодорожной тематикой, за спиной у Москвы», — заявил глава правительства республики.

Пашинян также добавил, что в отношениях с Российской Федерацией республика намерена сохранять логику дружественного диалога.

1 апреля Владимир Путин в ходе переговоров с Пашиняном обратил внимание на внутриполитические процессы в Армении накануне выборов. Президент России отметил, что их обострение не должно навредить связям двух стран. В ответ премьер республики заверил, что построение отношений между двумя странами будет продолжаться вне зависимости от исхода голосования.

Ранее Никола Пашиняна утвердили кандидатом в премьер-министры Республики Армения.

