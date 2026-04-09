Нарушить ПДД будет сложнее: как работает мобильный комплекс скрытого контроля ГАИ

В Петербурге нарушения правил дорожного движения будут фиксировать незаметно для водителей. В патрульные машины устанавливают специальные комплексы. Камера расположена в багажнике и считывает все, что происходит на трассах. Как работает такая система, проверил корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Гонки под 140 километров в час на пассажирском автобусе. А вот пассажиры уже за бортом — на крыше машины каршеринга. Дрифт перед пешеходами днем на оживленной улице. Опытные нарушители выучили расположение дорожных камер и дают по газам уже за кадром. С новым мобильным комплексом видеофиксации, который теперь работает на трассах Петербурга, нарушить ПДД и остаться безнаказанным станет гораздо сложнее.

«Инспектор едет, патрулирует на маршруте патрулирования, в этот момент камера исполняет свои функции, выявляет административные правонарушения. Ну вот допустим нарушения скоростного режима», — уточнил заместитель начальника отдела организации дорожной патрульной службы ГАИ УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Павел Кузнецов.

Не только скорость. Система автоматически выведет на экран тех, кто проехал на красный, пересек сплошную и даже говорил по телефону за рулем. И сразу проверит по базе данных.

«Здесь есть история проезда транспортных средств. В случае, если фиксация срабатывает, и данное транспортное средство числится в розыске, то оно здесь отображается и приходит уведомление», — рассказал начальник отдела по ИАЗ отдела ГАИ по Птероградскому району Санкт-Петербурга Павел Откин.

Обычных, то есть стационарных систем фиксации нарушений правил ПДД, сегодня в Петербурге почти тысяча. Есть они и здесь — на перекрестке улицы Дыбенко и проспекта Большевиков. Впрочем, это не помешало ему попасть в ТОП-10 самых аварийных перекрестков по всей стране.

Отличие новых камер ГИБДД в том, что они незаметные. Нарушитель, уверенный, что его опасные маневры не попадают ни в один объектив, даже не подозревает, что его снимают.

«Для обычного водителя, он никак не видит этот комплекс. То есть комплекс установлен внутри багажного отделения автомобиля. Снаружи данный патрульный автомобиль никак не обозначается, что в нем установлен аппаратно-программный комплекс», — отметил Кузнецов.

И у водителей конечно возникнет вопрос — а не нарушают ли сами инспекторы? Разве им можно работать скрытно?

«Использование приборов скрытой фиксации нарушений правил дорожного движения вполне законно в населенных пунктах. То есть сотрудники в праве устанавливать те приборы, которые они считают нужными, не предупреждая водителя о каком-либо наличии данных приборов, которые располагаются в любом месте населенного пункта», — объяснил автоюрист Михаил Захаров.

По правилам, предупреждающие о камерах знаки должны быть установлены только на загородных трассах. В черте населенного пункта — это не обязательно.

За 2025 год в России дорожные комплексы зафиксировали 214 млн нарушений на сумму в 206 млрд рублей. Это рекорд. Как изменится ситуация с появлением новых скрытых камер — пока неясно. Автоэксперты относятся к ним неоднозначно

«В общем-то, для этого камера на самом деле вводилась. Не для того, чтобы собирать штрафы, а для того, чтобы водители снижали скорость и не возникали аварийной ситуации, то есть снижался риск дорожно-транспортных происшествий. Скрытый контроль, он, конечно, гораздо лучше работает в плане собираемости штрафов, и он может работать в тех местах, где камеру не установить, но тем не менее отпадает одна из важных функций — это предупреждение», — подчеркнул автоэксперт, член Общественной палаты России Александр Холодов.

Сегодня такие скрытые камеры работают на дорогах Петербурга и Ленобласти. Говорить об их эффективности пока рано. Известно, что обкатывать новинку сотрудники начнут в ближайшие недели на масштабных рейдах.

