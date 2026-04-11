«Коктейль Молотова» кинули в дом создателя Open AI

|
Мурад Устаров
Преступник также собирался поджечь головной офис предприятия.

Нападение на дом Сэма Альтмана 10 апреля — новости

Фото: www.globallookpress.com/www.imago-images.de/Florian Gaertner

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В дом главы Open AI кинули коктейль Молотова

Дом генерального директора и основателя компании Open AI Сэма Альтмана подвергся нападению со стороны 20-летнего мужчины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сотрудника предприятия Джейми Радиче.

Собеседник отметил, что инцидент произошел утром 10 апреля. По его словам, преступник бросил в здание «коктейль Молотова». Он также намеревался поджечь штаб-квартиру в Сан-Франциско.

Радиче добавил, что жертв и пострадавших в результате случившегося нет, а полиция задержала злоумышленника. По данному факту следственные органы начали расследование. При этом мотивы нападавшего неизвестны.

Open AI — компания, которая занимается разработкой технологий искусственного интеллекта. Была основана в 2015 году Сэмом Альтманом, Илоном Маском и другими экспертами в этой области. Известно, что компания создала популярный сегодня чат-бот ChatGPT, модель генерации изображений DALL-E, платформу для тестирования алгоритмов обучения OpenAI Gym и другие продукты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

