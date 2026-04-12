Песков: Каллас училась в плохой советской школе

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 31 0

Пресс-секретарь Кремля отметил, что нынешние европейские политики получили неравномерное образование.

Комментарий Пескова о советской школе Каи Каллас

Фото: www.globallookpress.com/Igor Zadecki/Arena Akcjiji

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков заявил о плохой советской школе, где училась глава евродипломатии Каллас

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал образование главы Европейской службы внешних связей Каи Каллас. Его слова передает информационное агентство Вести.

Разговор с журналистом Павлом Зарубиным ИС «Вести» коснулся уровня подготовки нынешнего поколения европейских политиков. Песков отметил, что Каллас училась в плохой советской школе, а в таких учебных заведениях образование было ограниченным. По его мнению, это обстоятельство не позволило бы ей защитить диплом в МГУ имени Ломоносова.

«В плохой советской школе. Тогда тоже были плохие школы», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Кая Каллас подвергается насмешкам со стороны европейских коллег. По его словам, они не исправляют ее ошибки, так как им «нравится наблюдать за ее позором». Лавров прокомментировал интервью Каллас изданию, где она утверждала, что Россия за последние 100 лет напала как минимум на 19 стран, не считая африканские государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

