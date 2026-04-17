Лидер ЛДПР предложил ограничить контракты для застройщиков-нарушителей

Мурад Устаров

Инициатива касается тех подрядчиков, которые срывают сдачу социальных объектов.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил вице-премьеру России Марату Хуснуллину отстранять застройщиков от участия в торгах по комплексному развитию территорий (КРТ). Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе партии.

Слуцкий предложил наложить ограничения на тех подрядчиков, которые срывают сроки сдачи объектов социальной инфраструктуры по ранее заключенным договорам КРТ. Таким компаниям запретят участвовать в торгах на право подписания новых соглашений до тех пор, пока не выполнят взятые на себя обязательства.

Лидер партии отметил, что сегодня граждане сталкиваются с ситуацией, когда жилые комплексы сдаются в эксплуатацию без необходимых объектов — школ, детских садов и другой социальной инфраструктуры.

Ранее руководитель ЛДПР выступил за то, чтобы эвакуационные службы уведомляли автовладельцев об эвакуации их машин через портал «Госуслуги». С такой инициативой он обратился к главе министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

