Лукашенко призвал офицеров запаса на военную службу в 2026 году

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Президент Белоруссии уже подписал соответствующий указ.

Кого коснется новый указ Лукашенко о призыве офицеров запаса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Звонов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«В 2026 году предусматривается призвать в Вооруженные силы и органы пограничной службы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса», — говорится в тексте документа.

Призыв коснется мужчин, которые не проходили службу в резерве Вооруженных сил Белоруссии или срочную военную службу, а также тех, кто не имеет права на отсрочку.

В пресс-службе пояснили, что такое решение поможет укомплектовать первичные офицерские должности и обеспечить качественную подготовку военного резерва страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Александр Лукашенко отметил увеличение напряженности у белорусских границ. Это глава государства связал с серьезной геополитической ситуацией, усугубляющимися событиями и угрозами, которые формируются в непосредственной близости от страны.

