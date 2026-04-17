Минутный тест: врач раскрыл быстрый способ самопроверки на артрит

Дарья Орлова
2 932 0

Опасные изменения в суставах можно отследить с помощью простого действия.

Как определить артрит у самого себя дома быстрый способ

Ортопед Нейлор: боль при нажатии на руку может говорить об артрите

Определить наличие артрита можно самостоятельно с помощью простого минутного упражнения. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на выступление хирурга-ортопеда Тома Нейлора.

По словам специалиста, многие люди ошибочно полагают, что данное заболевание поражает колени и бедра. На деле патологические процессы очень часто затрагивают мелкие суставы верхних конечностей.

В частности, наиболее уязвимым местом считается основание большого пальца, которое несет колоссальную нагрузку в течение всего дня, обеспечивая мелкую моторику и возможность захвата предметов.

Суть предложенной врачом методики заключается в проверке реакции организма на специфическое нажатие.

«Если при сжатии большого и указательного пальцев вы чувствуете боль, это может быть поводом обратиться к врачу», — отметил Нейлор.

Ортопед пояснил, что появление дискомфорта при выполнении такого элементарного жеста сигнализирует о возможном износе хрящевой ткани и начале воспалительного процесса.

Из-за физиологических особенностей человеческой кисти даже незначительные повреждения в этой области способны превратить привычные бытовые действия в серьезное испытание для пациента.

Врач также порекомендовал не игнорировать первые признаки недуга и своевременно корректировать образ жизни. На ранних стадиях развития артрита медики советуют максимально снизить механическую нагрузку на больной участок.

Специалист предложил использовать более щадящие техники захвата, например, поднимать и удерживать чашку двумя руками, подпирая ее снизу ладонью.

В рамках комплексной терапии могут назначаться лечебная гимнастика, ношение фиксирующих ортезов или медикаментозное лечение.

В наиболее запущенных случаях, когда консервативные методы оказываются неэффективными, врачам приходится прибегать к хирургическому вмешательству для восстановления функций руки.

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: кому из знаков зодиака стоит быть осторо...

Последние новости

0:00
Отец и дочь пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку
23:41
«Образец для новых поколений»: умер актер и кинорежиссер Вячеслав Никифоров
23:23
Расстрел в лифте: в Петербурге удалось пролить свет на преступление 1990-х годов
23:10
Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
22:56
Бизнес в Эстонии оказался под угрозой: кризис ударил по крупным проектам
22:22
Пятеро детей едва не задохнулись из-за сценического дыма на концерте в Москве

Сейчас читают

Минутный тест: врач раскрыл быстрый способ самопроверки на артрит
Лишний вес до 30 лет повышает вероятность преждевременной смерти
Закрыть ипотеку за сутки: законно ли собирать деньги у подписчиков в соцсети
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: гороскоп для знаков зодиака
Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео