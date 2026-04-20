В Омской области женщина закопала золотые украшения по совету гадалки и лишилась их 

В Омской области местная жительница лишилась золотых изделий на сумму 400 тысяч рублей после общения с лжецелительницей в интернете. Об этом сообщает Om1.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По версии следствия, 53-летняя женщина пострадала от действий мошенницы, скрывавшейся под псевдонимом «Серафима». Экстрасенс обещала дистанционное избавление от болезней.

История началась с того, что пострадавшая решила вылечить боли в ногах с помощью эзотерики. За первичный осмотр и постановку «диагноза» ведунья взяла две тысячи рублей, заявив, что на клиентку наложен сглаз.

Дальнейшие сеансы терапии обошлись еще в пять тысяч, а попытка заочно закодировать родственника стоила женщине дополнительных двух тысяч рублей.

Вскоре злоумышленница перешла к более пугающим прогнозам. Она заявила, что видела во сне покойника у дома жертвы.

Чтобы предотвратить неминуемую смерть близких, аферистка велела собрать все имеющееся в доме золото, завернуть в красный лоскут и тайно закопать на территории кладбища.

«Сельчанка начала сомневаться в ритуале и решила проверить на месте ли украшения, предназначенные духам. Она снова вернулась на кладбище, но ничего уже не обнаружила. Тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — пояснили представители ведомства.

При этом, мошенница заставила потерпевшую дважды перекапывать сверток. Сначала она указала одну могилу, а на следующий день велела переложить ценности в другую. Экстрасенс заявила, что украшения нельзя носить, так как золото уже «отошло духам».

Следователи полагают, что такие инструкции были даны, так как мошенница не нашла добычу сразу.

По факту инцидента правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

