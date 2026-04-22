NYP: ученый отравил коллегу по лаборатории с помощью ChatGPT

В США научный сотрудник Института исследований гриппа при Висконсинском университете был задержан по обвинению в попытке убийства своего коллеги. Об этом сообщает New York Post.

Согласно материалам следствия, 41-летний мужчина подсыпал токсичную смесь в бутылку с водой и на обувь своего оппонента. Потерпевший заподозрил неладное, когда почувствовал странный привкус воды и резкий запах хлороформа от своих ботинок.

Лабораторные тесты подтвердили наличие опасных веществ. Причем концентрация была настолько высокой, что индикаторные полоски не смогли показать точное значение.

Подозреваемый сам признался в содеянном, подойдя к пострадавшему со словами: «Я это сделал».

Мужчина объяснил полиции, что испытывал давнюю неприязнь к коллеге, которая обострилась после очередного продвижения последнего по службе.

По словам задержанного, пострадавший стал относиться к подчиненным с пренебрежением и нарушал правила безопасности в лаборатории, не надевая халат и очки.

Чтобы реализовать свой план, ученый использовал нейросеть ChatGPT на рабочем ноутбуке, пытаясь рассчитать дозу яда. Его не остановили даже предупреждения сервиса о недопустимости подобных запросов.

«Моей целью было просто заставить его почувствовать себя плохо», — заявил он правоохранителям.

Конфликт между учеными начался еще в 2017 году, когда они начали совместную работу. Несмотря на первоначальную дружбу, злоумышленник затаил обиду из-за карьерных успехов товарища.

Для отравления он использовал смесь из рабочего холодильник. После инцидента университет отстранил исследователя от работы и закрыл ему доступ к цифровым и физическим ресурсам учреждения.

Суд запретил мужчине контактировать с потерпевшим или приближаться к лабораториям. Следующее заседание по делу назначено на июнь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.