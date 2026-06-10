Владимиру Путину доложили о взрыве автомобиля в Балашихе

Владимиру Путину регулярно предоставляют сводки об инцидентах, включая подрыв автомобиля BMW X3 в подмосковной Балашихе. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Кремля Дмитрий Песков.

«Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает. Ему докладывается», — подтвердил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

При этом пресс-секретарь решительно отказался строить догадки по поводу распространившейся версии о причастности к взрыву украинской стороны. Песков пояснил, что подробности операции не могут быть раскрыты публично, так как любое неосторожное слово способно навредить ходу оперативных действий.

«Детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. И, конечно же, это вопрос наших специальных служб», — подчеркнул он.

Трагедия произошла утром 9 июня. Водитель иномарки завел двигатель и едва тронулся с места, как сработало взрывное устройство. Очевидцы попытались спасти мужчину из охваченного пламенем салона, однако от полученных ранений он скончался. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.