Владимиру Путину доложили о взрыве автомобиля в Балашихе

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 43 0

Комментировать возможный киевский след Песков отказался, назвав это тайной следствия.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Владимиру Путину регулярно предоставляют сводки об инцидентах, включая подрыв автомобиля BMW X3 в подмосковной Балашихе. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Кремля Дмитрий Песков.

«Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает. Ему докладывается», — подтвердил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

При этом пресс-секретарь решительно отказался строить догадки по поводу распространившейся версии о причастности к взрыву украинской стороны. Песков пояснил, что подробности операции не могут быть раскрыты публично, так как любое неосторожное слово способно навредить ходу оперативных действий.

«Детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. И, конечно же, это вопрос наших специальных служб», — подчеркнул он.

Трагедия произошла утром 9 июня. Водитель иномарки завел двигатель и едва тронулся с места, как сработало взрывное устройство. Очевидцы попытались спасти мужчину из охваченного пламенем салона, однако от полученных ранений он скончался. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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