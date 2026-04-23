Разногласия с Хегсетом стали причиной ухода главы ВМС США со своего поста
Отставка чиновника стала неожиданностью и застала многих врасплох.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина
Axios: министр ВМС США уволился из-за конфликта с главой Пентагона
Министр военно-морских сил (ВМС) США Джон Фелан уволился из-за разногласий с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом сообщает американское агентство Axios со ссылкой на источники.
Собеседник отметил, что Фелан «не ладил» с Хегсетом, однако хорошо общался с американским президентом Дональдом Трампом. По его словам, шеф Пентагона считал, что экс-министр, отчитываясь напрямую перед главой государства, «нарушал субординацию».
«Фелан не понимал, что он не главный. Его работа — следовать отданным приказам, а не следовать тем приказам, которые, как он считает, должны быть отданы», — говорится в публикации.
В агентстве также уточнили, что увольнение главы ВМС США стало неожиданностью и застало многих врасплох. Авторы добавили, что экс-министр вошел в число военных чиновников, покинувших должности при Трампе.
Об отставке Фелана сообщили в пресс-службе Пентагона. Исполняющим обязанности руководителя военно-морских сил назначен Ханг Као.
Ранее 5-tv.ru писал, что Хегсета обвиняли в передаче руководству страны ложных сведений о ходе операции США и Израиля против Ирана.
