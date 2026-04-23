Выживание за решеткой: заключенный рассказал правду о тюрьмах США

В тюрьмах США заключенные часто подсаживаются на запрещенные вещества

В исправительных учреждениях США процветает массовое употребление наркотиков и насилие. Об этом рассказал пользователь платформы Reddit под псевдонимом New_Tumbleweed_8945.

Мужчина провел за решеткой четыре года и вышел на свободу в возрасте 24 лет. Он признался, что больше всего его поразила легкость, с которой заключенные получают доступ к запрещенным препаратам.

Осужденные массово потребляют синтетические наркотики. Из-за этого они попадают в серьезную финансовую зависимость от поставщиков внутри тюрьмы.

«Там все употребляют эту дрянь. Это просто безумие — люди влезают в огромные долги! Я видел, как наркозависимые спускали тысячи долларов в неделю, чтобы просто употребить», — рассказал автор публикации.

По словам бывшего заключенного, неоплаченные счета за очередную дозу часто приводили к расправам.

Мужчина описал жуткий случай на своем этаже, где находилась пустая камера, использовавшаяся как место для выбивания долгов. Он стал свидетелем того, как один из арестантов столкнул другого с высоты третьего яруса. Звук падения человека с восьми метров на бетон был похож на хлопок лопнувшего воздушного шара.

Проблема финансовой несостоятельности арестантов является одной из самых острых в американской тюремной системе. Как утверждает бывший заключенный, задолженности перед другими осужденными становятся смертельным приговором.

