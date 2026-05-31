Более 200 человек погибли в результате ударов США по судам у Южной Америки

Более 200 человек погибли в результате авиаударов, нанесенных Вооруженными силами США по судам у побережья Южной Америки. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, Вашингтон на протяжении нескольких месяцев отчитывается о своих действиях против лиц, подозреваемых в контрабанде наркотиков.

Уточняется, что за последнюю неделю количество авиаударов значительно возросло. Начиная с сентября 2025 года, в результате 62 ударов погибли 202 человека. Наиболее интенсивный период вооруженной кампании был в декабре.

Однако, как подчеркивает издание, сами атаки «окутаны тайной». Практически полностью отсутствуют вещественные доказательства — обломки судов или наркотиков, которые, по версии администрации президента США Дональда Трампа, перевозились на лодках.

Широкий круг юристов считает эти действия Вашингтона незаконными.

Помимо человеческих жертв, удары по лодкам в рамках борьбы с наркоторговлей разрушили повседневный ритм жизни прибрежных общин Колумбии и Эквадора.

Рыбаки, чьи суда неотличимы от лодок контрабандистов, живут в постоянном страхе бомбардировок и массово бросают работу. В то время как правительство Эквадора поддерживает кампанию, президент Колумбии Густаво Петро осудил удары и приостановил обмен разведданными с США после гибели гражданина своей страны.

ВС США уничтожили судно предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане. По информации южного командования Пентагона, в результате операции погибли три человека, которые в тот момент находились на судне. С американской стороны пострадавших нет.

