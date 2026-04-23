В США предложили заменить сборную Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу

Спецпосланник президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли предложил руководству ФИФА лишить сборную Ирана права участия в чемпионате мира 2026 года и отдать ее место национальной команде Италии. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Соответствующее обращение было направлено не только главе международной федерации Джанни Инфантино, но и президенту США Дональду Трампу.

«Я итальянец по происхождению, и было бы мечтой увидеть сборную Италии на турнире, проводимом в США», — отметил спецпосланник.

Замполли обосновал свою инициативу тем, что итальянская команда является четырехкратным обладателем Кубка мира. Сборная имеет все исторические и технические основания для присутствия в сетке турнира, несмотря на то что футболисты с Апеннинского полуострова не смогли пройти квалификационный отбор.

По словам источника, подобный жест может стать инструментом для укрепления политического диалога между американским лидером и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

При этом, ранее президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул стремление иранских футболистов выступить на чемпионате.

Глава организации даже посещал тренировочный лагерь сборной Исламской Республики во время их сборов в турецкой Анталье, чтобы лично оценить настрой атлетов.

Ситуация вокруг участия иранской команды осложняется вопросами безопасности, так как мундиаль должен состояться на территории США, Мексики и Канады.

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали ранее подтверждал готовность Тегерана отправить делегацию на турнир, если принимающая сторона гарантирует полную защиту прав и физическую безопасность спортсменов.

Однако позиция Белого дома остается жесткой. Дональд Трамп ранее высказывал мнение, что присутствие иранцев на американских стадионах в рамках чемпионата мира является неуместным.

