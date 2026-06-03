ЧМ-2026 по футболу на грани провала: матчи в Лос-Анджелесе могут сорваться

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Ситуация накаляется, так как первая игра турнира между сборными США и Парагвая должна состояться уже 12 июня.

Как идет подготовка к ЧМ-2026 по футболу в США

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Ethan Cairns

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NYP: матчи ЧМ-2026 по футболу могут сорваться из-за забастовки сотрудников

Сотрудники сферы обслуживания на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе планируют организовать масштабную забастовку перед началом игр чемпионата мира по футболу. Об этом сообщило New York Post.

Конфликт возник между профсоюзом Unite Here Local 11, представляющим интересы двух тысяч барменов, поваров, мойщиков посуды и работников закусочных, и компанией Legends Global.

Представители трудящихся настаивают на существенном повышении заработной платы и включении в контракт пункта, запрещающего ФИФА собирать их личные данные. В свою очередь, работодатель предлагает частичную заморозку выплат и минимальное увеличение почасовой ставки для некоторых категорий персонала всего на 25 центов.

Ситуация накаляется, так как первый матч турнира в Лос-Анджелесе между сборными США и Парагвая должен состояться уже 12 июня.

«Мы хотим справедливого контракта. Но для этого нужны усилия двух сторон», — отметил сопредседатель профсоюза Курт Петерсен.

Если компромисс не будет найден в ходе экстренных переговоров, голосование по вопросу начала забастовки пройдет в четверг и пятницу.

Представители Legends Global выражают надежду на мирное урегулирование спора, напоминая о десятилетнем опыте сотрудничества с профсоюзом. Тем не менее организаторы опасаются, что протесты могут серьезно испортить впечатление болельщиков от турнира и нарушить работу инфраструктуры арены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.56
1.01 84.61
-1.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:15
Конкурент иномаркам: на ПМЭФ-2026 показали разработанный в России гоночный болид
11:12
«Голый Гамлет» и билеты по 200 тысяч: почему спектакль с Борисовым вызвал бурю возмущения
11:08
Изменит жизнь региона: в Якутии строят уникальный мост через Лену
10:57
На ПМЭФ впервые показали новый кроссовер Jeland J6
10:48
Московские роботы-курьеры угощают гостей ПМЭФ печеньем
10:46
ЧМ-2026 по футболу на грани провала: матчи в Лос-Анджелесе могут сорваться

Сейчас читают

«Будем тусить»: «Бурановские бабушки» исполнили песню «Юность моя» перед ПМЭФ-2026
Погодный монстр просыпается: планету может накрыть аномальной жарой
Ботокс вместо обеда: как косметология стала новой нормой
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео