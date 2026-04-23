Учительница совратила ученика и заставила его помочь сделать аборт опасным способом
Они обсуждали свои планы в присутствии малолетнего ребенка педагога.
Фото: Reuters/LAPD via X
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В американском штате Аризона 22-летняя преподавательница забеременела от своего 15-летнего ученика. Об этом сообщает Arizona Family.
О преступление общественность узнала благодаря мачехе подростка. Женщина услышала сплетни о романе пасынка и учителя. Она решила проверить содержимое мобильного телефона мальчика, где обнаружила доказательства их связи.
В ходе расследования выяснилось, что интимные встречи происходили трижды. Причем первое свидание состоялось в доме обвиняемой.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что из-за отсутствия контрацепции во время первого секса педагог забеременела. Она отправила школьнику снимки положительного теста на беременность и начала оказывать на него давление, принуждая помочь с абортом.
В переписке обсуждались радикальные и даже опасные способы спровоцировать выкидыш, включая грубую физическую близость. Кроме того, подросток пытался договориться с третьими лицами об аборте.
Все это время пара вела активное общение по видеосвязи, даже когда рядом находился малолетний ребенок учительницы. Педагог настойчиво требовала от юноши хранить их отношения в строгом секрете, делясь с ним подробностями своих эротических фантазий и снов.
Как следует из материалов дела, под тяжестью доказательств преподавательница была вынуждена сменить тактику. Изначально она полностью отрицала свою вину. Однако позже призналась в незаконной связи с учеником. Сейчас подозреваемая находится под арестом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Нашли ошибку?