Учительница совратила ученика и заставила его помочь сделать аборт опасным способом

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 54 0

Они обсуждали свои планы в присутствии малолетнего ребенка педагога.

Учительница забеременела от ученика и сделал аборт

В США учительница забеременела от ученика и заставила его помочь сделать аборт

В американском штате Аризона 22-летняя преподавательница забеременела от своего 15-летнего ученика. Об этом сообщает Arizona Family.

О преступление общественность узнала благодаря мачехе подростка. Женщина услышала сплетни о романе пасынка и учителя. Она решила проверить содержимое мобильного телефона мальчика, где обнаружила доказательства их связи.

В ходе расследования выяснилось, что интимные встречи происходили трижды. Причем первое свидание состоялось в доме обвиняемой.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что из-за отсутствия контрацепции во время первого секса педагог забеременела. Она отправила школьнику снимки положительного теста на беременность и начала оказывать на него давление, принуждая помочь с абортом.

В переписке обсуждались радикальные и даже опасные способы спровоцировать выкидыш, включая грубую физическую близость. Кроме того, подросток пытался договориться с третьими лицами об аборте.

Все это время пара вела активное общение по видеосвязи, даже когда рядом находился малолетний ребенок учительницы. Педагог настойчиво требовала от юноши хранить их отношения в строгом секрете, делясь с ним подробностями своих эротических фантазий и снов.

Как следует из материалов дела, под тяжестью доказательств преподавательница была вынуждена сменить тактику. Изначально она полностью отрицала свою вину. Однако позже призналась в незаконной связи с учеником. Сейчас подозреваемая находится под арестом.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.00
0.41 87.97
0.20
Последние новости

15:35
Молодые уходят, пенсионеры остаются: россияне отказываются работать на заводе
15:20
«Дикая фантазия»: порноактрисы поддержали скандальную кампанию депутата
15:15
Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине на 90 миллиардов евро
15:05
«Двойной удар по кишечнику»: как поздние приемы пищи вредят здоровью
15:00
Топливные компании и мотоспорт поддержали закон о запрете продажи бензина детям
14:58
Литва вдвое расширит военный полигон у границ Калининградской области

Сейчас читают

Жуткая бойня: в Волгоградской области мужчина ранил жену и убил ее любовника
Женщина поймала и избила подростка за скрытую съемку в туалете
В Великобритании пожизненно запретят продавать сигареты родившимся после 2008 года
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео